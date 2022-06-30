Чебоксары, 30 июня, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии является масштабным национальным подвигом. Не у каждого региона России есть собственный подобный пример. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в ходе встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым.

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Модест Колеров подчеркнул, что республике удалось реализовать ряд проектов, направленных на сохранение исторической памяти. В том числе строительство мемориала «Строителям безмолвных рубежей» и создание центра изучения архивных данных.

«С огромным удовлетворением узнал, что создан научный центр со штатом сотрудников. В этом институте можно сконцентрировать большую работу. Докторский диссертационный совет, в котором как минимум 10 докторов, могут вырасти на теме Сурского рубежа», — уверен Колеров.

По его мнению, такую платформу можно использовать для создания федерального окружного центра исторической памяти о строительстве оборонительных рубежей. Поделиться информацией о строительстве могут Пензенская область и Татария, а также другие регионы России. Модест Колеров выразил готовность всесторонне поддержать такую инициативу.

Также главный редактор ИА REGNUM считает необходимым мемориализировать имена всех погибших и пострадавших во времена строительства рубежей.

«Мы готовы вам помогать. Направим необходимые запросы, предоставим нашего участника и запросим копии архива Минобороны. Мы должны постараться к следующему году все это сделать», — подчеркнул он.

Глава Чувашии поблагодарил руководителя федерального СМИ за инициативу создания проектов, которые в дальнейшем поддержали и другие регионы, и выразил уверенность в будущей совместной системной работе.

«Наша сила в том, что мы занимаемся разными делами и, исходя из патриотических чувств к своей родине, инициируем процессы, а они потом перерастают в большие движения. В этом заключается планомерное поступательное развитие страны», — заявил Николаев.