Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Американская альтернативная рок-группа R. E. M. собирается переиздать свой дебютный мини-альбом 1982 года Chronic Town в августе в честь его 40-летия. Об этом коллектив рассказал в своих социальных сетях 30 июня.

R.E.M. на фестивале «Гластонбери» Официальный YouTube-канал R.E.M

Первый мини-альбом группы состоял из пяти песен — Wolves, Lower, Gardening At Night, Carnival Of Sorts (Boxcars), «1,000,000» и Stumble — и был выпущен 24 августа 1982 года в качестве продолжения дебютного сингла 1981 года Radio Free Europe.

R. E. M. переиздадут Chronic Town в виде компакт-диска и кассеты 19 августа на лейбле I. R. S.

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