Москва, 30 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Обращение с российскими пленными в украинском плену нарушало все нормы международного права. Об этом 30 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

«К ним применялись пытки, условия были за рамками нормального обращения с пленными. Им требовалась медицинская помощь», — сказал Пушилин, добавив, что помимо российских военных обмен позволил вернуть домой 47 граждан ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня между Россией и Украиной состоялся обмен пленными численностью 144 военнослужащих с каждой стороны.