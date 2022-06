Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Известный рэпер Дензел Карри стал новым гостем видеопередачи Tiny Desk Concerts. Об этом сообщил портал Kerrang! 30 июня.

Дензел Карри Кадр из видеопередачи Tiny Desk Concerts

В рамках выпуска артист исполнил композиции из недавнего альбома Melt My Eyez See Your Future, а также свои главные хиты. Помимо Карри, в съёмках программы поучаствовали DJ POSHtronaut и группа Cold-Blooded Soul Band.

Напомним, Tiny Desk Concerts является популярной видеопередачей живых концертов, организованных NPR Music. Среди гостей шоу числятся FKA twigs, Дуа Липа, Мак Миллер, Майли Сайрус и многие другие.

