Архангельск, 30 июня, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Архангельской области за два года капитально отремонтируют 37 школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

«Сейчас в Архангельске ремонты начаты на трех объектах, которые мы планируем отремонтировать в 2022–2023 годах. В средней школе №23 идет очистка фасада, демонтаж отливов и окон, начаты работы по системе электроснабжения. В городской школе №77 уже выполнены демонтажные работы, идет ремонт кровли, отделка стен и полов, ремонт систем водоснабжения и канализации. В 21-й гимназии подрядчик начинает работы. По средней школе №82 сейчас ведутся конкурсные процедуры, а ремонт гимназии №6 начнется в следующем году», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года регионы получили 91,6 млрд рублей на ремонт и оснащение школ.