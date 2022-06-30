Лондон, , 19:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин не жалеет себя для России, он первоклассный человек, заявил 30 июня экс-владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун в интервью GMB.

Берни Экклстоун Kremlin.ru

Берни Экклстоун «Я по-прежнему готов принять пулю за Путина. Лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил пулю, потому что он первоклассный человек и поступает так, как считает верным. Он делает это ради России».

Британец отметил, что ошибки совершают все, в том числе люди большого бизнеса. Главное — исправлять их. Но на Украине это не сделано, руководитель этой страны, похоже, так и хочет остаться комиком.

Ведь если бы он подумал основательно, то понял бы, что с Путиным следует поговорить: президент России — разумный человек, он бы «выслушал бы его и что-то сделал». Так что украинский президент Владимир Зеленский мог избежать нынешней ситуации.

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