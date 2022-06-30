Москва, 30 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму протокол к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, передает корреспондентИА REGNUM30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Временное соглашение, вступившее в силу 27 октября 2019 года, предусматривает преференциальный режим ввоза для ограниченного перечня товаров. Согласно документу, его стороны должны начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле (ССТ) не позднее чем в течение одного года после его вступления в силу. Новое ССТ должно охватить практически всю торговлю товарами. Также одним из пунктов временного соглашения также установлено, что соответствующие переговоры должны быть завершены не позднее чем через три года после вступления временного соглашения в силу.

«Учитывая, что временное соглашение действует до 27 октября 2022 года, а переговоры по заключению нового ССТ к этому сроку могут быть еще не завершены, во избежание прекращения преференциального режима торговли с Ираном 14 марта 2022 года в городе Тегеране был подписан Протокол о продлении срока действия Временного соглашения на три года или до вступления в силу нового ССТ, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше», — говорится в сопроводительных документах.

Временное соглашение, действие которого продлевается протоколом, формирует основные правила торговли между Евразийским экономическим союзом и государствами — членами союза, с одной стороны, и Ираном, с другой стороны, в максимально возможной степени приближенные к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе такие, как режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования.

В отношении ограниченной номенклатуры товаров, приведенной в Соглашении, принимаются обязательства по отказу от применения количественных запретов и ограничений на ввоз товаров, подпадающих под либерализацию, и положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования в отношении таких товаров.

«Объем российского экспорта за 2021 год увеличился по сравнению с годовым экспортом в 2018 году в два раза, достигнув более чем 3 млрд. долларов США. Импорт России за тот же период увеличился примерно в 1,6 раза, приблизившись к 1 млрд. долларов США. Реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Исламской Республикой Иран в торгово-экономической сфере», — указано в документах.