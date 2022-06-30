Москва, 30 июня, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Дальнейшее укрепление рубля возможно, но в ограниченных масштабах. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его мнению, существенного укрепления рубля ждать не стоит, поскольку уже сейчас он достиг практически предела своего потенциала. При этом экономике России выгодно, чтобы курс национальной валюты был ниже, чем сейчас. Для того чтобы добиться этого, эксперт предложил вернуться к формированию резервов в иностранных активах, но уже дружественных государств.

«Идеальный вариант, если будет восстановлен аналог бюджетного правила, чтобы избыток валюты будет выкуплен для международных резервов. В конце концов, что мешает вместо доллара и евро покупать юани, рупии, азиатские валюты, где риски санкций невелики. Плюс это позволило бы снять остроту проблемы с излишним укреплением рубля», — сказал Хестанов.