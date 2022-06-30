Киев, , 19:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил 30 июня на своей странице в Twitter.

По словам Зеленского, обсуждалось усиление военной поддержки Киева со стороны ФРГ.

«В развитие диалога с Германией провел переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили наращивание оборонной поддержки», — написал Зеленский.

Ранее германский телеканал Die Welt сообщал о возможности визита президента ФРГ в Киев и подготовке к такому мероприятию.

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