Киев, 30 июня, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он сообщил 30 июня на своей странице в Twitter.

По словам Зеленского, обсуждалось усиление военной поддержки Киева со стороны ФРГ.

«В развитие диалога с Германией провел переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили наращивание оборонной поддержки», — написал Зеленский.

Ранее германский телеканал Die Welt сообщал о возможности визита президента ФРГ в Киев и подготовке к такому мероприятию.