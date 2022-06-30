Сыктывкар, 30 июня 2022, 19:34 — REGNUM На одной из улиц Сыктывкара выявлен 31 факт самозахвата земли, сообщает городская администрация.
Городские власти решили обустроить пешеходную зону на улице Тентюковской. Однако в ходе подготовительных работ выяснилось, что для строительства тротуара недостаточно места, поскольку ограждения, заборы части земельных участков с индивидуальными жилыми домами расположены за пределами выделенных территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, суд в Уфе обязал владельцев вернуть муниципалитету 36 га земли.