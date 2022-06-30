Сыктывкар, 30 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. На одной из улиц Сыктывкара выявлен 31 факт самозахвата земли, сообщает городская администрация.

Дарья Драй ИА REGNUM Котенок на заборе

Городские власти решили обустроить пешеходную зону на улице Тентюковской. Однако в ходе подготовительных работ выяснилось, что для строительства тротуара недостаточно места, поскольку ограждения, заборы части земельных участков с индивидуальными жилыми домами расположены за пределами выделенных территорий.

«После проверки из 80 земельных участков самозахват муниципальной территории обнаружен на 31 из них. Кроме того, в отношении 16 участков получены сведения о признаках нарушения земельного законодательства, — подчеркнула начальник управления контроля администрации города Юлия Шутникова . — В адрес собственников участков уже направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Уфе обязал владельцев вернуть муниципалитету 36 га земли.