Кемерово, 30 июня, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области выявлена незаконная рубка лесных насаждений на 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Вырубка леса

«При обследовании земельных участков Тисульского участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки 114 берез и восьми лиственниц, — уточнили в ведомстве. — Ущерб от преступления составил более 1,1 млн рублей».

Возбуждено уголовное дело. Его расследование взято на контроль прокуратурой района.