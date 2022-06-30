Нижний Тагил, Свердловская область, 30 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области эвакуировали пациентов и персонал городской больницы №1. Об этом пишут местные СМИ.

Бомба

По данным издания «Новый День», причиной стало сообщение о минировании. Эвакуация была осуществлена за 13 минут. Однако тревога оказалась ложной.

В период эвакуации пациенты были обеспечены всем необходимым. Сейчас учреждение работает в обычном режиме.