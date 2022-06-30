Вашингтон, 30 июня 2022, 19:32 — REGNUM Американский фанк-исполнитель Стив Лейси представил новую композицию Bad Habit в качестве второго превью своего второго сольного альбома Gemini Rights. Об этом стало известно 30 июня из социальных сетей артиста.
После возвращения с синглом Mercury и раскрытия названия продолжения предыдущей пластинки Apollo XXI, Стив Лейси выпустил второй сингл будущего альбома. Сингл Bad Habits доступен на стриминговых платформах.
Новый альбом фанк-артиста выйдет 15 июля и будет содержать в себе 10 новых песен.
Читайте ранее в этом сюжете: Участники The xx исполнили кавер на хит Placebo в рамках лондонского шоу