Вашингтон, 30 июня, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Американский фанк-исполнитель Стив Лейси представил новую композицию Bad Habit в качестве второго превью своего второго сольного альбома Gemini Rights. Об этом стало известно 30 июня из социальных сетей артиста.

NME Фанк-исполнитель Стив Лейси

После возвращения с синглом Mercury и раскрытия названия продолжения предыдущей пластинки Apollo XXI, Стив Лейси выпустил второй сингл будущего альбома. Сингл Bad Habits доступен на стриминговых платформах.

Новый альбом фанк-артиста выйдет 15 июля и будет содержать в себе 10 новых песен.