Москва, 30 июня, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование механизма изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект исключает возможность ухода от ответственности за нарушение земельного законодательства путем введения запрета на переход, прекращение права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и передачу участка в ипотеку. В частности законопроект устанавливает, что при выявлении факта нарушения законодательства и выдачи предписания об устранении выявленного нарушения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится запись о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и ипотеки как обременения на такой участок, за исключением случаев перехода права собственности в порядке универсального правопреемства.

Указанная мера позволит прервать цепочку фиктивной смены собственника на земельный участок. При этом законопроект сохраняет для собственника право передавать участок в аренду в целях возможности устранения выявленных нарушений с помощью третьих лиц.

Вместе с тем в случае неустранения в установленный предписанием срок выявленного нарушения, после назначения административного наказания за неустранение выявленного нарушения законопроект запрещает совершение в отношении земельного участка любых сделок посредством внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и ипотеки как обременения на такой участок до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность установления факта неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет к моменту осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора).

Инициатива также вводит положения, регулирующие порядок продажи земельных участков на торгах посредством публичного предложения в случае их изъятия при неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации, в том числе в целях сокращения общего срока изъятия участков у собственников законопроект сокращает срок принятия уполномоченными органами решений о приобретении таких земельных участков в государственную или муниципальную собственность до пятнадцати дней.

По данным Россельхознадзора с 1 января 2020 г. по 30 декабря 2021 г. было выявлено 11 722 земельных участков, которые не используются по целевому назначению или используются с нарушением требований земельного законодательства Российской Федерации.

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