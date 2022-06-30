Москва, 30 июня, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Организаторы московского музыкального фестиваля «Ретрорейс» раскрыли концертную программу. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 30 июня.

Пресс-служба кластера «Таврида. АРТ» Концерт

Так, в рамках мероприятия состоятся выступления групп Pompeya и Pep-See, а также певицы Алины Крочевой. Помимо этого, на территории фестиваля будет организована выставка автомобилей, выпущенных в 1960–70-е годы.

Напомним, фестиваль «Ретрорейс» состоится в Москве 9 июля 2022 года. Основным организатором мероприятия выступает Музей транспорта Москвы.