Киев, 30 июня 2022, 19:33 — REGNUM «Физический контроль» намерены установить ВСУ над островом Змеиный, сообщил 30 июня журналистам украинский военноначальник Алексей Громов.

ВСУ
ВСУ
U.S. Army Images

Он сказал, что пока украинский армии нет на острове: его ВСУ «контролируют» при помощи дальнобойной артиллерии, ракет и авиации. Солдат или офицеров Украины там нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское Минобороны объявило об уходе ВС РФ со Змеиного. Это сделано в качестве демонстрации решения не мешать ООН организовать гумкоридор по вывозу украинского зерна.

В Минобороны РФ указали на то, что ВСУ пора разминировать побережье Чёрного моря у своих берегов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС России вывели свой гарнизон с острова Змеиный — Минобороны РФ