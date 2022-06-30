Киев, 30 июня, 2022, 19:33 — ИА Регнум. «Физический контроль» намерены установить ВСУ над островом Змеиный, сообщил 30 июня журналистам украинский военноначальник Алексей Громов.

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Он сказал, что пока украинский армии нет на острове: его ВСУ «контролируют» при помощи дальнобойной артиллерии, ракет и авиации. Солдат или офицеров Украины там нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское Минобороны объявило об уходе ВС РФ со Змеиного. Это сделано в качестве демонстрации решения не мешать ООН организовать гумкоридор по вывозу украинского зерна.

В Минобороны РФ указали на то, что ВСУ пора разминировать побережье Чёрного моря у своих берегов.