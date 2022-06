Лондон, , 19:24 — REGNUM Оливер Сим, участник британской инди-группы The xx, во время своего лондонского концерта пригласил на сцену свою коллегу по коллективу Роми. Об этом 30 июня передает The Line Of Best Fit.

Оливер Сим из The xx NME

29 июня Оливер Сим дал свой первый сольный концерт в Лондоне, на котором он исполнил новые синглы Fruit и Romance With A Memory.

Помимо исполнения репертуара The xx, Сим также пригласил на сцену вокалистку группы Роми, с которой они исполнили свой хит I Dare You и кавер-версию песни Nancy Boy группы Placebo.

