Канберра, , 19:18 — REGNUM Американской актрисе Эмбер Хёрд предстоит ещё одна судебная тяжба после проигрыша в деле о клевете на бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Об этом 30 июня пишет Daily Mail.

Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США

Актриса находится под следствием по обвинению в лжесвидетельстве. В 2015 году Хёрд нарушила закон Австралии и не поместила своих собак на карантин по прилёте в страну, а просто спрятала их в куртке, позже не указав их в иммиграционных документах. В Министерстве сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии подтвердили, что ведение дела всё ещё «продолжается».

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году после скандала с собаками Эмбер Хёрд раскаялась перед судом. После этого власти Австралии решили пойти навстречу актрисе и приговорили её к «обязательному примерному поведению в течение одного месяца».

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