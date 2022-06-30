Мурманск, 30 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Мурманской области число высокобалльных результатов ЕГЭ по биологии выросло в четыре раза, сообщает региональное правительство.

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«В ЕГЭ по биологии в Мурманской области в этом году сдавали 472 человека. Максимальный результат в 100 баллов не получил никто из участников, но доля высокобалльных работ выросла в четыре раза», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году ЕГЭ сдают 737 тысяч человек.