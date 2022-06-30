Химки, Московская область, , 19:15 — REGNUM Как сообщает издание «Чемпионат», футбольный клуб «Химки» заинтересован в подписании 21-летнего атакующего полузащитника московского «Спартака» и сборной Узбекистана Остона Урунова.

ФК «Химки»

Текущее соглашение Урунова с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает узбекского полузащитника в 700 тысяч евро.

Остон Урунов выступает за «Спартак» с 5 августа 2020 года после перехода из «Уфы» за 1 миллион евро.

В прошедшем сезоне Урунов, выступая за «Уфу» на правах аренды, принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одной результативной передачей во встрече с тульским «Арсеналом».