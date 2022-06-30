Бишкек, , 19:13 — REGNUM Правоохранительные органы задержали жителя южной столицы Киргизии, активно занимавшегося финансированием боевиков одной из террористических группировок в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел сегодня, 30 июня.

Нет экстремизму Procspb.ru

Следствие установило, что с марта 2020 года по май 2022 года уроженец города Оша переслал террористам через банковские системы переводов свыше 2 млн рублей.

В доме задержанного милиционеры обнаружили и изъяли электронные носители с религиозно-экстремистскими материалами, переписками с подельниками и сведениями о переводе денег на финансирование экстремистской и террористической деятельности.

Читайте также: США похвалили власти Киргизии за возвращение детей террористов из Ирака

Киргизским силовикам при содействии российских коллег удалось узнать реквизиты банковских карт подозреваемого и других граждан Киргизии, с помощью которых те осуществляли денежные переводы боевикам, находящимся в зонах боевых действий в Сирии.

Также стало известно о том, что правоохранительные органы России задержали и привлекли к уголовной ответственности подельников задержанного — граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Читайте также: Террористы скупают паспорта Казахстана и Киргизии, чтобы выехать из Сирии