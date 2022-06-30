Лондон, , 19:09 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Тоттенхэм» согласовал с «Эвертоном» трансфер 25-летнего нападающего сборной Бразилии Ришарлисона за 50 миллионов фунтов.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ришарлисон принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также нападающий получил девять желтых карточек.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 24 июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.