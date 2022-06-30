Минск, , 19:09 — REGNUM То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднял тему инкорпорации Белоруссии в состав России, говорит о тайных страхах белорусского лидера. Он не хочет, чтобы Минск оказался в одном политическом пространстве с Москвой, как Донецк, Луганск, Мелитополь и Херсон. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 30 июня политолог Олег Ковалёнок.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лукашенко недавно придумал красивую риторическую формулу: «Мы не настолько глупы, чтобы включать Белоруссию в состав России». Он повторил её уже много раз, и это выдаёт его опасения по поводу углубления российско-белорусской интеграции. В последнее время ДНР, ЛНР и другие регионы исторической Новороссии показали, что интеграции с Россией может быть глубже, а её скорость — выше, чем в рамках Союзного государства. Белорусскому лидеру нужно как-то на это реагировать, и он реагирует по своему обыкновению — утверждает, что когда-то в будущем два независимых государства выстроят такое объединение, которое будет крепче унитарного государства. С точки зрения теории государства и права это чистый абсурд, но звучит красиво» Олег Ковалёнок

По мнению эксперта, президент Белоруссии не настроен на полноценную интеграцию. «В ходе разговора с Лавровым Лукашенко проговорился: «Мы получаем от России всё, что надо независимому, суверенному государству». Именно так он видит идеальную интеграцию — Белоруссия получает всё, но при этом ничего не отдаёт», — считает Ковалёнок.

Публицист Константин Двинский более оптимистичен относительно перспектив союзного строительства России и Белоруссии.

«Белоруссия состоит во всех интеграционных образованиях, инициированных Россией на постсоветском пространстве: ЕАЭС, ОДКБ, Союзном государстве. Русский язык в республике имеет статус государственного и является основным. Белоруссию с полным правом можно считать нашим ближайшим союзником, поэтому применять к ней украинские лекала неправильно. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что если бы Украина была таким же союзником России, как Казахстан, никаких проблем с Киевом у нас бы не было. Белоруссия ещё ближе к нам, чем Казахстан, так что, условно говоря, Минск и так наш». Константин Двинский

Публицист считает, что возвращение территорий Новороссии в состав России придаст новый импульс строительству полноценного Союзного государства, и оно пойдёт быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил: «Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Белоруссии Россию, не то России Белоруссию. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идём, движемся».