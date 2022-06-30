Белоруссия получает всё и не отдаёт ничего: как Лукашенко видит интеграцию
Минск, 30 июня, 2022, 19:09 — ИА Регнум. То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднял тему инкорпорации Белоруссии в состав России, говорит о тайных страхах белорусского лидера. Он не хочет, чтобы Минск оказался в одном политическом пространстве с Москвой, как Донецк, Луганск, Мелитополь и Херсон. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 30 июня политолог Олег Ковалёнок.
По мнению эксперта, президент Белоруссии не настроен на полноценную интеграцию. «В ходе разговора с Лавровым Лукашенко проговорился: «Мы получаем от России всё, что надо независимому, суверенному государству». Именно так он видит идеальную интеграцию — Белоруссия получает всё, но при этом ничего не отдаёт», — считает Ковалёнок.
Публицист Константин Двинский более оптимистичен относительно перспектив союзного строительства России и Белоруссии.
Публицист считает, что возвращение территорий Новороссии в состав России придаст новый импульс строительству полноценного Союзного государства, и оно пойдёт быстрее.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил: «Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Белоруссии Россию, не то России Белоруссию. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идём, движемся».