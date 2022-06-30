Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Режиссёр Джей Джей Абрамс снимет мультфильм-адаптацию книги «Мальчик, Крот, Лиса и Лошадь» Чарли Маккези для телеканала BBC. Об этом 30 июня пишет Deadline.

Идрис Эльба Цитата из х/ф «Зверь» Реж. Бальтасар Кормакур. 2022 год

В рождественской истории анимационных героев озвучит Идрис Эльба (Лиса), Том Холландер (Крот), Гэбриел Бирн (Лошадь) и Джуд Кауард Николл (Мальчик). Продюсером выступит Кара Спеллер — производством анимационного фильма займётся NoneMore Productions.

Добавим, что анимация адаптации будет отрисована вручную. «Душевная и вдохновляющая история Чарли Маккези, воплощённая в жизнь красивой анимацией от NoneMore Productions и Bad Robot Productions, рассказывает о важности любви, доброты и дружбы», — рассказала директор по контенту BBC Шарлотта Мур.

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