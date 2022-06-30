Ростов-на-Дону, 30 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Ростов», как сообщает издание «Спорт-Экспресс», начал работу над трансфером 21-летнего российского центрального нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. По информации источника, на футболиста также претендует грозненский «Ахмат».

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов, выступая за «Уфу», принял участие в 33-х матчах во всех турнирах, в которых отметился двадцатью забитыми мячами, из которых семь — с пенальти, и одной результативной передачей. Также Агаларов получил семь желтых карточек.

Текущее соглашение Гамида Агаларова с «Уфой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 6 миллионов евро.