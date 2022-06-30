Москва, , 18:59 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой провести проверку ситуации вокруг выставки «Мариуполь — битва за русский мир» в рамках фестиваля «День русской славы», парламентарий также просит главу региона рассмотреть возможность проведения этой выставки в центральной части культурной столицы России, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Прошу Вас обратить особое внимание на недопустимую выходку отдельных должностных лиц администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, совершенную 26.06.2022 г. на выставке «Мариуполь — битва за русский мир» и получившую широкое освещение в средствах массовой информации», — отмечается в письме Миронова.

Парламентарий сослался на свидетельство организаторов выставки — сотрудников просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец», по их словам, по прямому указанию должностных лиц администрации с выставки были удалены символ Z (общепринятый символ специальной военной операции) и фигурка кавалера Ордена Мужества (Указ президента РФ от 18.05.2022 г. №290) А.С. Павлова (Моторолы). Также были требования убрать экспозицию о сражении за Мариуполь, в том числе макеты оружия, указал депутат.

«Прошу Вас дать поручение провести проверку по представленным материалам и по ее результатам принять меры дисциплинарного воздействия», — говорится в письме.

«Также прошу Вас рассмотреть возможность проведения выставки «Мариуполь — битва за русский мир» в центральной части Санкт-Петербурга с прежним составом организаторов и участников», — отмечается в документе.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным организаторов выставки «Мариуполь — битва за русский мир», которую в рамках фестиваля «День русской славы» организовал клуб «Ленинградский Доброволец», по требованию замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой из экспозиции были удалены все обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма и спецоперацией России. Авторов экспозиции, посвященной освобождению Мариуполя — города побратима Санкт-Петербурга — обвинили в пропаганде «милитаризма» и «оружия», также звучали слова о «пропаганде нацизма».

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