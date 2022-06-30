Москва, 30 июня, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Несмотря на укрепление рубля импортируемые из других стран в Россию товары в обозримом будущем вряд ли подешевеют. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Связано это с рядом ограничений, которые ввели страны Запада. Это существенно осложняет условия доставки товаров, что сказывается на их стоимости.

«Дело в том, что у нас сильно упали поставки. Сейчас продают в основном товары, доставленные до 24 февраля. Новые цепочки поставки только формируются. При этом параллельный импорт будет дороже обычного. Поэтому маловероятно, что цены в ближайшее время снизятся», — сказал Хестанов.