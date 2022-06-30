Москва, 30 июня 2022, 18:59 — REGNUM Российско-индонезийские торговые отношения активизировались, заявил 30 июня президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Индонезии Джоко Видодо.
Рассказывая о том, как прошла встреча, президент России назвал тему торгово-экономического взаимодействия ключевой. Эта сфера «демонстрирует хорошую динамику», отметил глава РФ.
Обе страны готовы работать и дальше в этом направлении, включая и техническое сотрудничество. У Москвы и Джакарты многое впереди, просматриваются «новые возможности».
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