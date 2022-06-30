Москва, , 18:59 — REGNUM Российско-индонезийские торговые отношения активизировались, заявил 30 июня президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Индонезии Джоко Видодо.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

Рассказывая о том, как прошла встреча, президент России назвал тему торгово-экономического взаимодействия ключевой. Эта сфера «демонстрирует хорошую динамику», отметил глава РФ.

Владимир Путин «В 2021 году, например, двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%, а за первые пять месяцев текущего года прирост составил свыше 65%».

Обе страны готовы работать и дальше в этом направлении, включая и техническое сотрудничество. У Москвы и Джакарты многое впереди, просматриваются «новые возможности».

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