Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Верховный суд США занял сторону президента Джо Байдена в споре об отмене иммиграционной политики времен экс-президента Дональда Трампа, в соответствии с которой мигранты из Мексики должны оставаться на родине, сообщает 30 июня Reuters.

Джозеф Байден Gage Skidmore

Со счетом пять против четырех судьи проголосовали за отмену решения федерального апелляционного суда, который ранее обязал Байдена возобновить политику Трампа в связи с иском от штатов Техас и Миссури.

Это победа для администрации Байдена, которая смогла добиться обжалования решения суда низшей инстанции и теперь сможет внедрить более «гуманную» миграционную программу на южной границе.

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

Новая администрация президента США пытается «исправить ошибки» предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

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