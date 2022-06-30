Турин, Италия, 30 июня 2022, 18:53 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала 30 июня официально покинул туринский клуб на правах свободного агента, так как соглашение футболиста со «старой синьорой» было рассчитано до сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что Пауло Дибала в грядущее летнее трансферное окно станет игроком миланского «Интера».
В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 аргентинский полузащитник принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.
Дибала выступал за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.