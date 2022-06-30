Турин, Италия, 30 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала 30 июня официально покинул туринский клуб на правах свободного агента, так как соглашение футболиста со «старой синьорой» было рассчитано до сегодняшнего дня.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала в грядущее летнее трансферное окно станет игроком миланского «Интера».

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 аргентинский полузащитник принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.

Дибала выступал за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.