Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Стартовал съёмочный процесс спин-оффа сериала «Содержанки». Об этом написал портал StarHit 30 июня.

Дарья Мороз в сериале «Содержанки» Кадр из сериала

Как сообщил источник, съёмки проекта проходят в Санкт-Петербурге, а к своим ролям в шоу вернутся Дарья Мороз, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова и Марина Зудина. В качестве постановщика сериала выступит Ламара Согомонян.

Напомним, премьера первого сезона «Содержанок» состоялась в марте 2019 года. После окончания третьего сезона в июле 2021 года создателями шоу было принято решение о разработке спин-оффа.

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