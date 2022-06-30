Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Стартовал съёмочный процесс спин-оффа сериала «Содержанки». Об этом написал портал StarHit 30 июня.

Кадр из сериала Дарья Мороз в сериале «Содержанки»

Как сообщил источник, съёмки проекта проходят в Санкт-Петербурге, а к своим ролям в шоу вернутся Дарья Мороз, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова и Марина Зудина. В качестве постановщика сериала выступит Ламара Согомонян.

Напомним, премьера первого сезона «Содержанок» состоялась в марте 2019 года. После окончания третьего сезона в июле 2021 года создателями шоу было принято решение о разработке спин-оффа.