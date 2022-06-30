Париж, 30 июня, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Как сообщает бразильское издание UOL, итальянский футбольный клуб «Милан» вступил в борьбу за 30-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 75 миллионов евро.

Granada Неймар

По информации источника, «россонери» готовы платить Неймару лишь 15-20 миллионов евро в год, что меньше его текущей заработной платы в составе парижского клуба.

Ранее сообщалось, что на Неймара также претендуют лондонский «Челси» и туринский «Ювентус». «Старая синьора» планирует взять бразильца в аренду на один сезон.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Неймар принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.