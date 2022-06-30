Мегион, Югра, , 18:48 — REGNUM В Югре установлен подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней 19-летней давности. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия, поздно вечером 25 сентября 2003 года в Мегионе к не достигшей 16-летнего возраста девочке в районе ул. Заречная подъехал неизвестный ей мужчина и предложил подвезти. После того, как потерпевшая села в автомобиль, мужчина отвёз её в лесной массив в районе гостиницы «Адрия», где совершил изнасилование. Тогда насильника установить не удалось.

Специальный отдел расследования нераскрытых дел провёл дополнительные допросы свидетелей и потерпевшей, которые позволили установить новые обстоятельства произошедшего. Из предъявленных потерпевшей более 20 фотографий лиц, схожих по приметам с нападавшим, в том числе ранее судимых за аналогичные преступления, она опознала насильника. Подозреваемым оказался гражданин 1971 года рождения, который в 2004 году совершил аналогичное преступление в отношении другой 15-летней девочки и был осуждён. Место нахождения подозреваемого было установлено в Тюмени, он доставлен в Мегион и по ходатайству следователя заключён под стражу.

Продолжается расследование уголовного дела по «д» ч.2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).