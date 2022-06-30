Баку, , 19:02 — REGNUM В центре внимания азербайджанских СМИ, политологов и экспертов оказались события, среди которых — выступление президента РФ В. Путина на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными, в котором он говорил о политике Петра Первого относительно возвращения и укрепления территорий России. С большим интересом следили в Баку за визитом С. Лаврова в Ереван и довольно нервно восприняли его слова о делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, высказанные им на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении. Нелестной критики удостоился и бывший сопредседатель МГ ОБСЕ В. Казимиров. И как обычно, много комментариев в связи с войной в Украине, которые сопровождаются критикой внешней и внутренней политики России и в которых представлен негативный образ президента России. Большинство азербайджанских экспертов склонны считать, что беда России в том, что ее лидер в 21 веке живет представлениями о мире и своей миссии наподобие тех, которые были в 18— 19 веках, то есть видит свою миссию в территориальном расширении государства. По их мнению, проблема России и ее граждан в имперском мышлении. Путин, считают они, человек с имперским мышлением, ставящий себя вровень с США, а европейские страны для него — второго сорта и не соответствуют его уровню. Он мыслит категориями советских времен, когда были только два соперничающих друг с другом государства — США и СССР.

Анализируя войну в Украине, большинство полагает, что, несмотря на то, что у российской армии имидж одной из сильных армий мира, она, фактически, встала на колени перед 60-й по счету армией в мире, перед страной в четыре раза меньше ее самой, и что Россия, фактически, уже терпит поражение По мнению азербайджанских политологов, у России нет сильной армии, нет современной военной технологии, не на должном уровне морально-психологическое состояние военнослужащих. Они считают, что Россия проводит политику блефа, запугивания и давления, а ее угрозы применить атомное оружие не что иное, как демагогия.

Большинство политологов и экспертов склонно считать, что «военная экспансия» России не ограничится Украиной, что завтра жертвами могут стать не только постсоветские страны, но и Польша, Финляндия, Швеция. Путина не волнует не то, что судьба граждан Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, но и собственного народа. Они для него — пустое место.

Не обошлось и без критики российской миротворческой миссии. На этот раз поводом стала информация о посещении российско-израильским блогером Лапшиным Карабаха. «Как известно, из Армении в Карабах Лапшин мог попасть лишь по Лачинскому коридору, который находится в зоне ответственности российских миротворцев. Следовательно, он проник на азербайджанскую территорию с согласия российских «миротворцев», в обязанности которых входит пресечение всех подобных незаконных вылазок. Впрочем, подобное неуважение российских «миротворцев», как это ни парадоксально, играет нам на руку. Это еще раз свидетельствует о том, что от российских «миротворцев» Азербайджану не то, что пользы нет, а, наоборот, они наносят лишь вред. Вывод очевиден: в 2025 году российский контингент должен покинуть Карабах. И это притом, что между Азербайджаном и РФ в феврале этого года была подписана декларация о союзничестве», — пишет автор на сайте Musavat.com.

Азербайджанские эксперты продолжают утверждать, что миротворцы в регионе размещены незаконно, и они занимаются в регионе подрывной деятельностью.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расима Мусабеков в интервью Minval. az:

«Путину бы выбраться с минимальными потерями из затеянного им авантюристического вторжения в Украину до того, как в практической плоскости рассматривать и готовить подчинение Южного Кавказа. Я читал его идеологические откровения, в которых Путин заявлял, что присоединение бывших территорий СССР и Российской империи, на которых живет мусульманское население, нецелесообразно, так как в условиях резкого падения рождаемости у русских это грозит, на его взгляд, большими демографическими проблемами. Но если планы Путина в отношении расчленения Украины и захвата хотя бы части ее территории реализуются, риски для соседей РФ существенно повысятся. Азербайджан лучше готов к негативным сценариям, так как застрахован от них как наличием современной, эффективной армии, крепким государственным устройством, так и надежными союзническими отношениями с братской Турцией».

Экономист, член партии REAL Натик Джафарли считает, что Запад все делает наоборот, потому что не смог «познать общество постсоветских стран, главным образом российское». По его мнению, 80 процентов населения России состоит из тех же самых «путиных», народ говорит то, что твердит президент этой страны. Натик Джафарли считает, что единственно действенной санкцией против России могло бы стать падение цен на нефть и газ. Не вывод западных компаний ударил бы по российскому рублю, а именно увеличение объема их продаж в этой стране. Далее он напомнил читателям, что еще до начала войны в Украине он неоднократно писал о том, что единственным способом ослабить Россию является не изоляция этой страны, а наоборот, объятия до удушения.

«Только огромный экспорт западных технологий и культуры в Россию способен изменить эту страну. Да, в средне- и долгосрочной перспективе Россия ослабнет, но смогут ли дотерпеть до того мир и Украина? Вот в чем вопрос. Самым сильным и одновременно самым слабым местом Запада являются демократия и свободные выборы. Рост цен, инфляция, нестабильность наносят удар по западным демократиям, ослабевают позиции нынешних властей, готовится основа для их поражения на следующих выборах.

А у такого диктатора, как Путин, нет забот под названием демократия и свободные выборы, нет и общества, которое требовало бы их у него. Потому он, перестраховавшись от «побочных эффектов» демократии, ведет дикую войну, и готов вести ее еще долгие месяцы. Общество «путинизировалось», ни экономические потери, ни смерти людей их не пугают…

Сегодня все говорят о новой теме — дефолте в России. Нет такого. Это всего лишь технический вопрос, искусственный дефолт. Россия хочет платить по долгам, но не может сделать этого из-за санкций. Технические дефолты страшны для стран тем, что после этого им никто не выдает кредиты. России и так никто не выдавал их, и теперь не будут. И что теряет русский медведь? Одним словом, управляют миром, как шоу-бизнесом…» — написал Натик Джафарли на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению Сардара Джалалоголу, председателя Демпартии Азербайджана, в российском обществе доминирует националистическое, имперское мышление, люди исповедуют идеологию великорусского шовинизма, а у большинства остался советский образ мышления.

«Взгляды Путина на русские земли не соответствуют ни истории, ни современным политическим реалиям. Исторические территории, которые принадлежали русским, на самом деле меньше, чем те, которыми владеет современная Россия. Часть этих земель принадлежит тюркским народам, часть — другим народам. Как с этой точки зрения Украина, Кавказ, Средняя Азия могут быть русскими территориями? Фактически, у сегодняшней России в классическом понимании территория больше, чем на самом деле ей принадлежит. Там проживает около 150 разных народностей. Нынешнее Российское государство — не традиционное Российское государство. Путин выдвигает чрезмерно неуместные идеи, каждая из которых будет стоить лишений российскому государству и народу», — сказал Джалалоглу в интервью AzPolitika.info.

В качестве одной из причин «интервенции» России в Украину Джалалоглу указал на попытки Путина предотвратить распад страны. «В свое время СССР вошел в Афганистан, чтобы спастись от развала, а сейчас по той же причине Россия воюет на Украине. Это признак того, что в России есть центробежные тенденции и для их удержания нужен внешний враг. Между прочим, большинство погибших в этой войне — не русской национальности. В основном — это буряты, татары, народы Коми и Дагестана. Словно русские здесь не живут и не воюют. Почему? Потому что люди, вовлеченные в войну, являются потенциальными носителями будущих центробежных тенденций. Путин одним ударом убил двух зайцев. С одной стороны, заостряя внимание населения на внешнюю интервенцию, он отвлекает от внутренних проблем. С другой — Россия уничтожает в войне носителей очень опасных центробежных тенденций. Обратите внимание, войне участвует около 10 000 бурят. Почти 60 процентов воюющих — буряты, дагестанцы, татары и другие. Русские не очень активно вовлечены в эту войну. Путин меняет демографию в стране в свою пользу, но при этом отвлекает население от внутренних проблем…», — считает политик.

Политик также отметил важность союзнических отношений между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, необходимость усиления Организации тюркских государств и незамедлительного создания единой армии. (перевод)

Конфликтолог Ариф Юнус в передаче «Çətin sual» (Сложный вопрос) также прокомментировал выступление В. Путина на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными.

Отвечая на вопрос журналиста о том, «действительно ли Путин идет по стопам Петра, насколько успешными будут предпринятые им шаги или же это обернется катастрофой для России?», А. Юнус сказал: «Если бы эти мысли были высказаны рядовым гражданином, то его бы сочли умалишенным. В сумасшедшем доме есть такие люди, которые называют самих себя Наполеоном, Александром Македонским. Такая риторика в XXI веке, в устах здравомыслящего человека немыслима. Однако проблема как раз в том и заключается, что это не рядовой гражданин, а руководитель громадной, обладающей ядерным оружием страны», — заявил Юнус.

Он напомнил, что и ранее, многие аналитики и политики говорили, что цель Путина — восстановить Советский Союз. «Правда, представители путинского окружения успокаивали, говоря, что это сказано лишь для красного словца и то, что Путин озвучивает подобные идеи, вовсе не значит, что он намерен восстанавливать Советский Союз. Якобы в России с уважением относятся к независимости бывших советских республик и т.д. и т.п. Они годами твердили это», — отметил конфликтолог.

По мнению Юнуса, если жители бывшего постсоветского пространства считают Путина психически нездоровым, то в Европе воспринимают его слова со всей серьезностью, как предупреждение не только бывшим советским республикам, но и Польше, Финляндии, Швеции, которые ранее входили в состав Российской империи. «Система в этой стране построена на коррупции. К примеру, из 6 миллиардов долларов, предоставленных ФСБ для проведения пропагандистской кампании в связи с событиями в Украине, примерно половина была присвоена. Сейчас офицеры ФСБ арестованы по этому делу. В окружении Путина осталась очень узкая группа людей, да и эти боятся давать ему достоверную информацию. Поэтому-то он и думал, что народ Украины очень тепло к ним относится, что они ожидают, пока русские избавят их от бандеровцев и фашистов».

Говоря о количестве погибших, Юнус сказал: «Согласно информации о потерях по различным регионам, среди погибших нет жителей Москвы и других крупных городов. Все в основном выходцы из бедных слоев населения, а также из депрессивных регионов: Бурятии, Дагестана, откуда люди идут воевать ради денег».

Юнус сравнил атмосферу нынешней России с периодом правления Сталина, когда народ жил в вечном страхе, под надзором НКВД и КГБ. «Сегодня митинги запрещены, пресса заблокирована, люди боятся свободно высказывать свои мысли, потому что можно оказаться в тюрьме. Путина поддерживают из страха и безграмотности. Путин, как бывший офицер КГБ, повсюду, в том числе и в армию, внедрил сотрудников подконтрольных ему ФСБ. Как в советское время комиссары НКВД писали доносы Сталину, так и сегодня. Рядовой командир армии опасается что-либо предпринять из страха, что на него напишут донос Путину».

По мнению политолога, в российской армии также есть недовольство путинской системой, поскольку вину за проигрыш в Украине свалят именно на нее. «Тогда возникает вопрос: возможно ли покушение на него и есть ли силы, которые могут свергнуть Путина? Больше всего от этой войны пострадали олигархи. Именно они должны что-то предпринять. Но, мы должны понять, что это не рядовые нормальные олигархи, а винтики созданной Путиным системы. Их судьба зависит от Путина», — сказал А. Юнус. (перевод дословный).

Заместитель председателя «Белой партии», политолог Ахад Мамедли также прокомментировал слова Путина о Петре Первом. «Упоминание Петра — серьезное послание Западу о том, что Москва претендует на возвращение своих «исторических земель». Петр победил в самой большей войне со Швецией. «Петр I открыл для России двери в Европу. Вот почему русские всегда гордились Петром. Путин также пытается восстановить прежнюю гегемонию России. Упоминание Петра — серьезное послание Западу о том, что Москва может претендовать на возвращение своих «исторических земель». Самая большая война Петра была со Швецией, и он победил. Однако заявление Путина о том, что «шведские земли раньше контролировались русскими» не соответствует действительности. Указанные территории до Петра никогда не входили в состав российского государства», — сказал Мамедли.

Отрывки из статьи Тофика Аббасова, политического аналитика: «Есть достаточно объемное представление о том, кто такой Владимир Казимиров. Я сам лично встречался с ним несколько раз, был свидетелем разговора Гейдара Алиева с ним, когда Общенациональный лидер буквально уничтожил Казимирова аргументами и заявил, что последний занимается вовсе не дипломатией. Добавлю от себя — не дипломатией, а политической проституцией.

Казимиров сидел напротив Гейдара Алиева с опущенной головой.

Он с самого начала был одним из тех, кто открыто демонстрировал свою ангажированность и однобокую позицию. Сейчас он вспоминает 822 резолюцию Совбеза ООН, рассуждает о том, кто не соблюдал режим прекращения огня, озвучивает сущую нелепицу о бессрочном перемирии, ссылается на какие-то невидимые мотивы конфликта, тогда как все четыре резолюции ставили вопрос о безоговорочном выводе армянских оккупационных сил с азербайджанских территорий. Как он может обвинять Президента Азербайджана в якобы подрыве каких-то договоренностей? Мы прекрасно знаем, что все мировое сообщество, все политические институты, все стороны, имевшие отношение к процессу урегулирования, знали, что Армения регулярно нарушает режим прекращения огня. Ему ли не знать, кто развязал войну?!»

«Казимиров был одним из провокаторов и недостойных поджигателей из мира политики, который вел себя как политическая проститутка, открыто лоббировал интересы Еревана и повсюду представлял дело так, будто виновником всего является Азербайджан. Он не имеет ни морального, ни профессионального права обвинять в чем-то Баку и лично Президента Ильхама Алиева».

По мнению Аббасова, «такие политически и морально неустойчивые типы, как Казимиров, подогревают армянский реваншизм, причем, прекрасно понимая, что у армян нет никакого шанса на успех. Хозяином положения является Азербайджан. Несомненно, осознавая все это, Казимиров просто пытается доиграть свою партию до конца. Такие мошенники от дипломатии, как он, питаются неправедными дивидендами, грязными финансами. Это деньги не только армянского народа, но и тех неустойчивых сил, которые подогревают военно-политическую ситуацию в Кавказском регионе. Кормясь с армянского стола, Казимиров совершенно не стыдится своей продажности. На мой взгляд, делая подобные заявления, Казимиров допускает стратегическую ошибку. Дипломаты, как известно, бывшими не бывают. И даже уходя с постов, они не должны опускаться до такой низости и ставить правду вверх ногами, допускать такие косяки. Сказанное Казимировым — настоящий бред. Он противопоставляет себя не только Азербайджану, но и всему тюркскому сообществу, всем нашим партнерам, поддержавшим нас в нашей справедливой войне, в том числе очень влиятельным».

Аббасов назвал Казимирова морально и политически неустойчивым элементом, который тщетно пытается нанести удар по престижу Азербайджана. «Поезд «карабахского вопроса» ушел, и попытки такого немощного дипломата, как он, вскочить в последний вагон, ничего не дадут. Его усилия бесперспективны. Он уже занял свое место на свалке истории», — заключил Аббасов.

Политолог Зардушт Ализаде, комментируя последнее интервью бывшего российского дипломата и первого российского сопредседателя МГ ОБСЕ Владимира Казимирова сказал: «Предположим, что Немат Панахли (активист Народного Фронта Азербайджана) сделает какое-то заявление, кто-нибудь обратит внимание на это? Нет. Потому что его больше нет, он уже ушел. Думаю, так же следует относиться и к недавним заявлениям Владимира Казмирова, Казимиров — бывший российский дипломат в отставке. Пик его жизни и дипломатической карьеры завершился сопредседательством в Минской группе ОБСЕ. В бытность сопредседателем, Казимиров защищал армянских сепаратистов, покровительствовал им», — сказал Ализаде.

Посоветовав не обращать внимание на Казимирова, Зардушт Ализаде напомнил, что у Азербайджана есть победоносная армия, которая в прошедшей войне показала на что она способна: «Кому нужны пропахшие нафталином и мутящие воду заявления Казимирова? Разве Азербайджан должен обращать на это внимание? Заявления Казимирова представляют такую же ценность, какую заявления Немата Панахлы. Даже если он говорит по поручению МИД России», — подытожил Ализаде.

«И недавнее интервью Бегларяна на РИА «Новости», и заявления Лаврова в Ереване — элементы давления на Азербайджан с целью реанимации карабахского вопроса. Было время, когда руководство Азербайджана было недостаточно сильным, а у Москвы было много возможностей для давления как посредством карабахских сепаратистов, так и азербайджанской оппозиции. Сейчас сложилась другая ситуация. Последнее серьезное давление России на Азербайджан было в 2013 году, когда были созданы Национальный совет и Союз миллиардеров. Но ситуация изменилась. У Азербайджана есть профессиональная армия и сильный союзник в лице Турции. У России нет реальных рычагов давления, поэтому-то она вынуждена выставить чучело Казимирова. Все это ерунда. Карабахская карта бита и Азербайджан проводит свою эффективную внешнюю политику. Россия не может влиять на позицию Азербайджана по карабахскому вопросу», — считает Ализаде. (перевод)

Аналитик, учредитель газеты «Айна-зеркало» Эльчин Шихли в интервью «AzPolitika.info» рассказал о политике России и ее целях на Южном Кавказе.

Комментируя интервью Артака Бегларяна РИА Новости, Шихли сказал: «Россия хочет сохранить контроль над Южным Кавказом, она оккупировала Абхазию и Южную Осетию, создала военные базы в Армении, под видом миротворцев вторглась в Азербайджан. Очевидно, что, если бы не подстрекательство русских, сепаратисты и пикнуть не посмели бы. Поэтому сейчас они стали возвышать свой голос. РИА «Новости» — государственное информационное агентство. Если бы они не захотели, он не наговорил бы всего этого и они это не опубликовали бы. Однако агентство тиражирует слова этого никчемного человека. Мы бы поняли, если бы это сделали «Интерфакс» или «Эхо-Москва», относительно независимые информационные ресурсы. Но поскольку это распространяется госорганом, следовательно, это государственная политика России. Конечно, они хотят развалить регион. Русские никому не дадут спокойно жить ни Азербайджану, ни Армении.

Относительно политики России на Южном Кавказе, Шихли считает, что «русские не хотят победы ни Армении, ни Азербайджана, их также не устраивает мир между этими странами. Русским просто нужна здесь «горячая точка», чтобы манипулировать ситуацией как им угодно. Таким образом, они создают смуту и угрожают сторонам конфликта. Угрожают Пашиняну, разжигая протесты в Армении, подстрекая карабахских сепаратистов, посылают мессиджи нам. Русские понимают, что внутреннюю стабильность в Азербайджане нарушить сложно. Если бы они смогли это сделать, то давно бы сделали. Они увидели, как наше общество может сплотиться, когда стране угрожает опасность. Наши внутренние проблемы касаются только нас. Раздраженная активностью Евросоюза на Южном Кавказе, Россия поджигает сепаратистов и показывает Брюсселю, кто здесь «хозяин». В Ханкенди не видно перспективы существования. Есть только Россия».

Комментируя результаты переговоров при посредничестве Брюсселя и Москвы, журналист сказал: «Мне кажется, что никакие переговоры в России не ведутся. А если бы и велись, то безрезультатно. Может, после того, как России разбили нос в Украине, она уберет свои руки от соседних государств? Ей надо сломать нос. Белого медведя надо посадить в клетку и бросить на Северный полюс. Они ввергли в хаос весь мир и не дают людям нормально жить. Заметьте, их дыхание уже ощущается на Ближнем Востоке — Сирии, Ливии, Ираке. В то же время они угрожают Европе отключением газа».

Самым опасным Шихли считает то, что Россия граничит со своими бывшими колониями. «Ее раздражает желание и возможность постсоветских стран жить хорошо. Она думает так: как наши рабы могут жить лучше нас? На Западе стали постепенно осознавать, что Россия не понимает никакого языка, кроме дубинки. Она должна получить по голове, чтобы увидела, кто находится перед ней». (перевод)

Комментируя выступление главы МИД РФ на пресс-конференции в Ереване, политический комментатор Эльчин Халибейли назвал использование Лавровым термина «делимитация» дипломатическим и геополитическим скандалом. По мнению Халибейли, слова Лаврова о том, что урегулирование инцидента в селе Фаррух является одним из приоритетов российских миротворческих сил в Карабахе, не достойны дипломата и носят явно антиазербайджанский характер. Это заявление является геополитическим скандалом и означает, что все «красные линии» перейдены».

«С другой стороны, у министра иностранных дел России ошибочное представление о процессах делимитации и демаркации. Говорить о делимитации принадлежащих Азербайджану территорий — это не только нарушение международного право, но и попытка искусственно создать ситуацию, которая привела бы к разжиганию новой войны в регионе. Все это показывает, что Россия не только не желает прогресса в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, но и делает все возможное, чтобы помешать этому процессу. Кремль не заинтересован в том, чтобы на Южном Кавказе воцарились мир и спокойствие. По некоторым признакам можно даже предположить, что Россия работает над новыми сценариями войны на Южном Кавказе». (перевод)

Политический комментатор Тураб Рзаев сказал в комментарии агентству «Sherg. az», что следующей целью России будет Азербайджан. «Но, есть фактор, препятствующий его оккупации — это Турция — наша душа, кровь, наше государство. А после подписания «Шушинской декларации» — наш стратегический и военный союзник. Но достаточно ли этого, чтобы остановить русского «медведя», угрожающего миру ядерным оружием и баллистическими ракетами?», — считает Рзаев. По мнению Тураба Рзаева, в письме президента США Джо Байдена президенту Азербайджана содержится предупреждение о возможном повторении казахстанского сценария в Азербайджане и призыв проявить бдительность.

По словам эксперта, «сегодня была поставлена финальная точка в этом письме: Посол США в Азербайджане передал два открытых мессиджа: во-первых, в Азербайджан вложены миллиарды долларов, и они не заинтересованы в дестабилизации; во-вторых, если будет предпринята попытка военного вмешательства в Азербайджан, они смогут защитить. Последнее предложение является открытым предупреждением о том, насколько близка опасность. Америка открыто говорит о планах России по оккупации Азербайджана. Соединенные Штаты не оставят Азербайджан в одиночестве. Они не поскупятся и предоставят нам оружие, финансы, помогут с разведкой, наемниками, оборудованием и технологий. И это немало. Азербайджан всегда чувствует военную и политическую поддержку братской Турции, которая всегда рядом и является надежной опорой. Если США открыто заявят о поддержке Азербайджана, то нам нечего опасаться. Азербайджан — не Украина. Мы устроим врагу настоящий «ад». Да здравствует Турция!». (перевод)

Отрывок из статьи «Как Токаев поставил Россию на место и что будет дальше» на сайте Minval. az: «Президент Токаев публично поставил Россию на место, воспользовавшись трибуной Экономического форума в Санкт-Петербурге, и сидя рядом с российским коллегой Владимиром Путиным. лидер Казахстана продемонстрировал мастер-класс приличия и такта, отвечая на вопрос небезызвестной Маргариты Симонян, которую вогнал в краску. Наряду с этим Токаев тактично отказался от высокой российской награды, веско обосновав решение своими моральными принципами.

Не стоит сомневаться, что все его оправданные действия повлекут за собой новую волну оскорблений и издевательств. Однако лидерам общественного мнения России нужно воспользоваться фильтрами, выставить морально-психологический волнорез на пути новых потоков грязи. Злопыхатели и националисты должны, наконец, понять, что они вредят своей стране, а не соседям.

По их милости Россия наращивает негативный баланс на международной уровне, превращаясь в изгоя. От нее-то и будут шарахаться все. Не исключено, что истерия и гнев отдельных российских кругов перерастет в попытки дестабилизации общественно-политической обстановки внутри Казахстана. Однако, насколько от этого выиграет Москва, у которой проблем на геополитическом фронте масса?! Неужели желание возродить споткнувшуюся империю настолько перевешивает здравый рассудок, что допускается вариант воссоздания еще одного межнационального костра у своих границ?! Взбаламутить обстановку не сложно, но выудить профит из этого, довольно непростой вопрос».