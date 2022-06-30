Париж, 30 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» договорился с главным тренером основной команды Маурицио Почеттино о досрочном расторжении контракта. Об этом 30 июня сообщило издание RMC Sport.

Mithcell Sauvare Маурицио Почеттино

По информации источника, парижский клуб достиг полной договоренности с 50-летним аргентинским специалистом и его тренерским штабом о досрочном прекращении сотрудничество.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» станет 55-летний французский наставник «Ниццы» Кристоф Гальтье.

По итогам прошедшего сезона «Пари Сен-Жермен», одержав 26 побед, потерпев 4 поражения и набрав 86 очков, завершил сезон на первой позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22.