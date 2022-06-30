Москва, , 18:50 — REGNUM Встреча с президентом Индонезии Джоко Видодо удалась — она получилась деловой и содержательной, заявил 30 глава РФ Владимир Путин.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «Что касается наших с господином Джоко Видодо сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными».

Российский лидер отметил, что намечаются переговоры, касающиеся заключения между ЕАЭС и Индонезией соглашения о зоне свободной торговли. Он также сказал, что решается вопрос открытия прямого авиасообщения России с островом Бали.

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Напомним, визит главы Индонезии в Москву состоялся буквально на пике лавины заявлений с Запада по поводу того, что Джакарта якобы не ждёт президента России на саммите G20.

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