Анкара, , 18:34 — REGNUM Турецкая делегация отправится в США для решения вопроса поставок истребителей F-16, сообщил 30 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Мадриде.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это поддержит усилия президента США Байдена.

«Искренние усилия уважаемого президента США Байдена в этом вопросе получат серьёзную поддержку. Я незамедлительно направлю делегацию в США», — сказал он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что США продадут Турции истребители после одобрения этой поставки конгрессом.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция просит 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся в ВВС Турции истребителей предыдущих модификаций.

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