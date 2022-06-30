Париж, , 18:33 — REGNUM 24-летний опорный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчеш и 27-летний центральный защитник миланского «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриниар являются главными трансферными целями «Пари Сен-Жермен» на летнее трансферное окно.

Болельщики ПСЖ TaraO

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, Милан Шкриниар обойдется «ПСЖ» в 80 миллионов евро, а за португальского хавбэка парижскому клубу придется заплатить 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ренату Санчеш принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил шесть желтых и одну красную карточки.