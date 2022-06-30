Москва, , 18:29 — REGNUM Цены на импортные товары не снижаются в цене несмотря на укрепления рубля по целому ряду причин. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что укрепление национальной валюты выгодно в первую очередь компаниям, ориентированным на импорт. Однако в текущих условиях Россия не может воспользоваться ростом курса рубля для снижения стоимости иностранной продукции на внутреннем рынке.

«Выгода от крепкого рубля связана с импортом — его цена снижается. Но у нас по многим товарным позициям импорт упал, поэтому позитивные факторы от крепкого рубля мы реализовать не можем», — сказал Хестанов.

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