Москва, 30 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Цены на импортные товары не снижаются в цене несмотря на укрепления рубля по целому ряду причин. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Эксперт отметил, что укрепление национальной валюты выгодно в первую очередь компаниям, ориентированным на импорт. Однако в текущих условиях Россия не может воспользоваться ростом курса рубля для снижения стоимости иностранной продукции на внутреннем рынке.

«Выгода от крепкого рубля связана с импортом — его цена снижается. Но у нас по многим товарным позициям импорт упал, поэтому позитивные факторы от крепкого рубля мы реализовать не можем», — сказал Хестанов.