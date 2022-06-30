Мадрид, 30 июня, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Жителям западных стран придётся потерпеть высокие цены на топливо, сообщил 30 июня журналистам американский президент Джо Байден.

Gage Skidmore Джо Байден

По итогам саммита НАТО в испанской столице, отвечая на вопрос, доколе придётся терпеть «золотой» бензин, американский лидер сказал: «Сколько будет нужно».

Он сказал, что Россия никак не справится с Украиной, проблема затянулась. И это отражается на всём мире. Вариантом решения проблем с ценами на топливо являет ограничения цен на российскую нефть, пояснил Байден.

Он выразил мнение, что, если это удастся сделать, цены на нефть на мировых рынках снизится, тогда и цена на бензин нормализуется.

Напомним, Байден, отвечая на упрёки из США и ЕС насчёт ухудшения экономической ситуации после введения анитроссийских санкций, не раз обвинял напрямую руководство России в этом, употреблял он выражение «путинский налог».