Лондон, 30 июня 2022, 19:39 — REGNUM Компания Mattel представила эксклюзивную коллекцию кукол Барби под названием «Барби как Дэвид Боуи». Об этом сообщил портал Billboard 30 июня.
Игрушки из серии полностью повторяют облик британского певца Дэвида Боуи из клипа на песню Life on Mars? Релиз самих кукол приурочен к 50-летию альбома Hunky Dory.
Напомним, Дэвид Боуи начал музыкальную деятельность в начале 1960-х годов и успел записать 25 студийных альбомов. Певец скончался 10 января 2016 года.
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