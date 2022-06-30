Лондон, 30 июня, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Компания Mattel представила эксклюзивную коллекцию кукол Барби под названием «Барби как Дэвид Боуи». Об этом сообщил портал Billboard 30 июня.

Скриншот с сайта компании Mattel Кукла Барби в образе Дэвида Боуи

Игрушки из серии полностью повторяют облик британского певца Дэвида Боуи из клипа на песню Life on Mars? Релиз самих кукол приурочен к 50-летию альбома Hunky Dory.

Напомним, Дэвид Боуи начал музыкальную деятельность в начале 1960-х годов и успел записать 25 студийных альбомов. Певец скончался 10 января 2016 года.